Происшествия |

В субботу, 13 октября, недалеко от Лиласте трагически погиб 70-летний путешественник из Аляски, сообщается в соцсети Twitter. Об этом пишет NRA.

Американца Питера Рихтера насмерть сбил автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он попытался сбежать с места происшествия, однако его нашли недалеко от леса. Концентрация алкоголя в крови пьяного водителя составила 2,8 промилле.

Sestdien, 13.oktobrī pie Lilastes tika nogalināts 70 gadus vecs velotūrists no Aļaskas, Peter Richter, viņa tuvinieki jau ieradušies Rīgā. Vainīgais Mercedes vadītājs aizturēts netālu mežā 2.8 promiļu reibumā. Eurovelo 10, 13 @ECFEuroVelo https://t.co/r4g3gcvkDp pic.twitter.com/5q9qBjvkEy — Māris Kalējs (@mariskalejs) 17 октября 2018 г.

В Латвию прибыли родственники погибшего путешественника, которые и опубликовали информацию о трагической смерти Рихтера. По их словам, мужчина знал русский язык, что позволило ему общаться с жителями стран Балтии, с которыми он сразу же нашел общий язык. Пенсионер объездил на велосипеде всю Европу.

Фото: twitter.com/mariskalejs