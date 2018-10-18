Пьяный водитель сбил насмерть путешественника из США (16)

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Происшествия | 18 октября 2018 года, 18:00

В субботу, 13 октября, недалеко от Лиласте трагически погиб 70-летний путешественник из Аляски, сообщается в соцсети Twitter. Об этом пишет NRA.

Американца Питера Рихтера насмерть сбил автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он попытался сбежать с места происшествия, однако его нашли недалеко от леса. Концентрация алкоголя в крови пьяного водителя составила 2,8 промилле.

В Латвию прибыли родственники погибшего путешественника, которые и опубликовали информацию о трагической смерти Рихтера. По их словам, мужчина знал русский язык, что позволило ему общаться с жителями стран Балтии, с которыми он сразу же нашел общий язык. Пенсионер объездил на велосипеде всю Европу.

Фото: twitter.com/mariskalejs

Комментарии 16
Зри в корень !!!2 часа назад
мужчина знал русский язык, что позволило ему общаться с жителями стран Балтии, с которыми он сразу же нашел общий язык.
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Ага2 часа назад
В лисластском крае, как раз твоих поболее будет. А че он не на «великом» латышском разговаривал со всеми? Ах да, нужен только на территории латвии
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Ага1 час назад
Светка, иди спать, рабочий день окончен. Я не настучу.
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