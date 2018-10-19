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Вчера в Риге в больницу доставили 93-летнего мужчину, который долго пролежал на полу в своей квартире, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Медиков вызвали соседи, которые какое-то время не видели пенсионера. Сотрудники СНМП открыли дверь и обнаружили, что мужчина упал, не смог подняться и попросить о помощи. Пострадавшего доставили в больницу с подозрением на перелом бедра и охлаждение тела.

Всего за сутки СНМП получила 944 вызова, из них 165 были связаны с травмами.