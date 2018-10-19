Медики нашли на полу квартиры беспомощного 93-летнего мужчину (2)

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Происшествия | 19 октября 2018 года, 14:26

Вчера в Риге в больницу доставили 93-летнего мужчину, который долго пролежал на полу в своей квартире, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Медиков вызвали соседи, которые какое-то время не видели пенсионера. Сотрудники СНМП открыли дверь и обнаружили, что мужчина упал, не смог подняться и попросить о помощи. Пострадавшего доставили в больницу с подозрением на перелом бедра и охлаждение тела.

Всего за сутки СНМП получила 944 вызова, из них 165 были связаны с травмами.

Комментарии 2
Satīra1 час назад
Недавно в комментариях к другой статье "наш" доблестный патриотический тролль визжал - Где доказательства что у нас умирают одинокие старики!? На те, как говорится, получите и распишитесь!!!
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Майк3 минуты назад
И не умереть и не жить. Сучья жизнь в старости...
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