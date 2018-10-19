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Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) Литвы за неделю получила четыре жалобы в связи с иглами в продуктах питания.

Как информировала ГПВС, три сообщения были об иглах в бананах, еще одно - об игле в охлажденном мясе.

Служба призывает потребителей проявлять бдительность и рекомендует перед употреблением осматривать фрукты, особенно бананы, нарезать их кусочками.

"Такие злостные случаи установлены в нескольких различных торговых центрах, мишенью злоумышленников стали бананы. Эти фрукты были привезены с разных предприятий разными поставщиками, так что мы подозреваем, что они могли быть испорчены в торговых залах или на складах торговых центров", - говорит директор ГПВС Дарюс Рямяйка.

Сейчас служба работает с представителями торговых компаний, призывая их усилить контроль, особенно в отделах овощей, наблюдать за тем, что происходит в торговых залах. В расследование предполагается включить и сотрудников правоохранительных органов.

"Мы также призываем покупателей быть внимательнее, не оставаться равнодушными, если заметили чье-нибудь странное поведение, и незамедлительно сообщать об этом работникам торговли", - сказал Д. Рямяйка.

Первый банан с иглой был обнаружен в торговом центре Lidl в Шяуляй, второй - в каунасском Iki, третий - в мариямпольском торговом центре Maxima.

Эти торговые центры занялись проверкой записей с камер наблюдения, кроме того, их призывают усилить контроль за продуктами питания на этапах складирования и продажи.