"Где человечность?": бабушка с внучкой пережили унижение в супермаркете (16)

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Происшествия | 19 октября 2018 года, 17:52

Жительница Кулдиги вместе со своей внучкой столкнулись с не совсем уважительным отношением в одном из городских супермаркетов, пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu телеканала TV3.

"Куда пропала человечность?", - так начала свое письмо в редакцию программы Сармите, бабушка девочки-первоклассницы. Они прогуливались по Кулдиге, когда внучка захотела в туалет, а рядом находился лишь продуктовый магазин top.

Зайдя в магазин, бабушка обратилась к первой же повстречавшейся продавщице, которая вежливо указала, где находится уборная. Несмотря на то, что в помещении магазина не было туалета для посетителей, сотрудница позволила внучке воспользоваться служебным помещением.

Однако около туалета находилась другая продавщица, которая заявила, что, согласно закону, посетителям запрещено заходить в служебные помещения, в том числе туалет.

"Моя внучка уже выросла из памперсов, но пока не умеет планировать посещение туалета, она прождала очень долго. Она сходила в штаны, стоя в зале магазина. Продавщице это не доставило проблем, так как все через штаны ушло в сапожки", - рассказала Сармите.

По словам женщины, на обратном пути ее внучка до самого дома переживала из-за случившегося. Бабушка пыталась объяснить ребенку, что она ни в чем не виновата, а сотрудница магазина повела себя неуважительно.

Между тем, как сообщили в компании Iepirkuma grupa, сеть магазинов top принадлежит 20 латвийским предпринимателям, по всей Латвии доступна 271 торговая точка. При этом единой политики по поводу посещения клиентами служебного туалета у магазина нет.

В свою очередь владелец магазинов top, расположенных в Кулдиге, в разговоре с TV3 отметил, что человеческий фактор всегда важен.

"В данной ситуации произошло недоразумение, мы приносим извинения за доставленные неудобства и обещаем проговорить эту ситуацию во всех магазинах, а также напомнить, что человечность выше некоторых норм закона", - сказал представитель магазина.

Комментарии 16
Человечность канула в лету.3 часа назад
Её заменила латышскость.
4
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yes2 часа назад
лотыши до сих пор ходят в дырку, о какой европе идёт речь?
3
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а вот нифига2 часа назад
Что будет если каждый прохожий будет заходить в туалет и засерать его, а бедной уборщице мыть за вами. О какой ещё человечности толдычит эта Сармита, нет её и не будет, дикий капитализм на дворе, везде расчёт, сами такой путь выбрали.
14
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