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Жительница Кулдиги вместе со своей внучкой столкнулись с не совсем уважительным отношением в одном из городских супермаркетов, пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu телеканала TV3.

"Куда пропала человечность?", - так начала свое письмо в редакцию программы Сармите, бабушка девочки-первоклассницы. Они прогуливались по Кулдиге, когда внучка захотела в туалет, а рядом находился лишь продуктовый магазин top.

Зайдя в магазин, бабушка обратилась к первой же повстречавшейся продавщице, которая вежливо указала, где находится уборная. Несмотря на то, что в помещении магазина не было туалета для посетителей, сотрудница позволила внучке воспользоваться служебным помещением.

Однако около туалета находилась другая продавщица, которая заявила, что, согласно закону, посетителям запрещено заходить в служебные помещения, в том числе туалет.

"Моя внучка уже выросла из памперсов, но пока не умеет планировать посещение туалета, она прождала очень долго. Она сходила в штаны, стоя в зале магазина. Продавщице это не доставило проблем, так как все через штаны ушло в сапожки", - рассказала Сармите.

По словам женщины, на обратном пути ее внучка до самого дома переживала из-за случившегося. Бабушка пыталась объяснить ребенку, что она ни в чем не виновата, а сотрудница магазина повела себя неуважительно.

Между тем, как сообщили в компании Iepirkuma grupa, сеть магазинов top принадлежит 20 латвийским предпринимателям, по всей Латвии доступна 271 торговая точка. При этом единой политики по поводу посещения клиентами служебного туалета у магазина нет.

В свою очередь владелец магазинов top, расположенных в Кулдиге, в разговоре с TV3 отметил, что человеческий фактор всегда важен.

"В данной ситуации произошло недоразумение, мы приносим извинения за доставленные неудобства и обещаем проговорить эту ситуацию во всех магазинах, а также напомнить, что человечность выше некоторых норм закона", - сказал представитель магазина.