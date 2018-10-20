Происшествия |

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 100 ДТП, в одном из них погиб один человек, 22 человека в автоавариях пострадали, сообщили в Госполиции.

Вчера около 8.00 на ул. Абренес в Риге мужчина 1964 г. рожд. попал под колеса ехавшего автобуса "Mercedes-Benz" и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее Mixnews писал, что с пятницу утром возле конечной остановки общественного транспорта на ул. Абренес в Риге погиб пешеход.

Как сообщила представитель Госполиции по связям с прессой Лина Кальке, около 8 часов утра поступил вызов на ул. Абренес, где автобус совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался.

14 человек пострадали в ДТП в Риге и ее окрестностях, по четыре - в Латгале и Курземе. В числе пострадавших было шесть пешеходов.

За сутки полицейские задержали 10 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения: шестерых - в Земгале, двух - в Риге, по одному - в Видземе и Латгале.

За превышение разрешенной скорости движения составлено 193 протокола: 41 - в Риге и окрестностях, 50 - в Земгале, 41 - в Видземе, 35 - в Курземе, 26 - в Латгале. Два автоводителя в Риге оштрафованы за агрессивную езду.

Всего за минувшие сутки полицейские составили 529 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.