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Вчера к медикам попала девятимесячная девочка с подозрением на то, что она проглотила гвоздь, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

ЧП произошло в Латгале. Родственники ребенка заподозрили, что она могла проглотить гвоздь, поэтому обратились к медиками.

В Видземе двухмесячная девочка подавилась молочной смесью, после чего у нее начались проблемы с дыханием. С помощью подсказок диспетчера СНМП маме ребенка удалось прочистит дыхательные пути, но позже девочку доставили к врачам.

Всего за прошедшие сутки СНМП получила 1007 вызовов, 204 из них были связаны с травмами.