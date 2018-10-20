9-месячная девочка доставлена в больницу с подозрением на гвоздь в желудке
Происшествия | 20 октября 2018 года, 18:52
Вчера к медикам попала девятимесячная девочка с подозрением на то, что она проглотила гвоздь, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.
ЧП произошло в Латгале. Родственники ребенка заподозрили, что она могла проглотить гвоздь, поэтому обратились к медиками.
В Видземе двухмесячная девочка подавилась молочной смесью, после чего у нее начались проблемы с дыханием. С помощью подсказок диспетчера СНМП маме ребенка удалось прочистит дыхательные пути, но позже девочку доставили к врачам.
Всего за прошедшие сутки СНМП получила 1007 вызовов, 204 из них были связаны с травмами.