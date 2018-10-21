Происшествия |

В субботу, 20 октября, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) помогли двум рыбакам выбраться из озера Бабитес, сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

Около 22 часов пожарным поступил вызов из Бабитской волости Бабитского края, где двое мужчин отправились рыбачить на лодке, но, по словам звонившего, их лодка перевернулась и рыбаки не выходили на связь в течение нескольких часов.

Используя лодки, спасатели обследовали акваторию озера и примерно на расстоянии одного километра от берега нашли людей на лодке с заглохшим мотором. Сотрудники ГПСС доставили рыбаков на берег.

Между тем около 3 часов ночи 21 октября спасатели получили вызов из Риги, где два человека плыли в лодке по Даугаве, но из-за густого тумана не могли попасть на берег. Перед прибытием сотрудников ГПСС они сами нашли путь к лодочной пристани.

Кроме того, в субботу спасатели обнаружили в Риге в канаве тело утонувшего человека, которое потом было передано в Госполицию.

20 октября большой пожар возник в Даугавпилсе: на площади 520 квадратных метров горело двухэтажное кирпичное здание, пламя также охватило легкой автомобиль. Вызов был получен в 22.30. На тушение пожара потребовалось около четырех часов.

В целом пожарно-спасательная служба за минувшие сутки получила 51 вызов, 21 из них был связан с пожарами, 18 — с аварийно-спасательными работами, а 12 оказались ложными.

Фото: pixabay.com