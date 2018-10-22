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В минувшие выходные в Гаркалнском крае из болота был спасен застрявший в нем конь, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС)

В свою очередь в Вентспилсе спасатели освободили запутавшегося в колючей проволоке кота, в Юрмале сотрудники ГПСС сняли кошку с дерева, в Даугавпилсе спасатели помогли застрявшему между оконной рамой и створкой, а в Риге пожарные помогли котятам выбраться из сточной трубы и автомобильного мотора.

В целом за минувшие выходные сотрудники ГПСС выехали на 99 вызовов - 47 из них были связаны с тушением пожаров и 31 со спасательными работами, 21 вызов оказался ложным.

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