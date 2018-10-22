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Полиция безопасности (ПБ) по подозрению в шпионаже в пользу России задержала жителя Латвии пенсионного возраста, свидетельствует поступившая в распоряжение агентства ЛЕТА информация.

Мужчина был задержан на прошлой неделе, в качестве меры пресечения в отношении него избран арест.

Как сообщалось, ранее ПБ возбудила два дела о шпионаже в пользу России.

В этом году Видземский районный суд в Мадоне за шпионаж в пользу России приговорил гражданина Латвии Юрия Стилве к трем годам лишения свободы условно. Обвиняемый полностью признал свою вину.

В 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России ПБ задержала дорожного мастера предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) Александра Красноперова. В мае 2018 года суд приговорил его к тюремному заключению на полтора года и 60 часам принудительных работ. Прокуратура опротестовала приговор, и Земгальский окружной суд его пересмотрит.

Фото из Flickr/Stereo Phonik