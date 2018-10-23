Происшествия |

22 октября Рижская муниципальная полиция получила информацию о лисе, которая проникла в Пальмовый домик Ботанического сада Латвийского университета и отказывалась покинуть помещение, сообщается на странице полиции в Facebook.

На место происшествия отправился ближайший патруль Курземского управления полиции. Параллельно информацию передали ветеринарной клинике Dr.Beinerts.

Когда работники учреждений явились на место событий, лиса попыталась сбежать. Дикое животное оказалось настолько хитрым, что ему удалось скрыться из поля зрения ловцов.

Однако через некоторое время лиса решила вернуться на "место преступления" и совершить заплыв в бассейне Ботанического сада.

Работники сада, заметив лису, решили поймать ее своими силами. Одному из сотрудников удалось схватить животное за хвост, когда она плавала в бассейне, затем ухватить за загривок, вытащить из воды и поместить в чан. Работники Ботанического сада снова вызвали полицию и ловцов животных. Представитель ветеринарной клиники перенес лису в клетку для перевозки животных. Лису отвезли в клинику, где было установлено, что она абсолютно здорова.

С учетом сложившейся ситуации, было принято решение выпустить лису на свободу в лес за пределами Риги.

Фото: flickr.com/Virginijus Stumbrys