Спасатели помогли провалившимся в колодцы кабанам и коту (8)
Происшествия | 25 октября 2018 года, 13:00
В среду пожарные помогли двум кабанам и коту, которые провалились в колодцы, рассказали в Государственной пожарно-спасательнйо службе (ГПСС).
Кабаны упали в дренажную скважину в районе Валки, а кот провалился в колодец в Тукумсе.
Спасатели также выпустили собаку, которая застряла между радиатором и стеной в Валке.
Всего за сутки ГПСС получила 41 вызов - 12 для на тушение пожара, 25 — на спасательные работы, а четыре вызова оказалась ложными.
Фото из Flickr/janqe
Это что за издевательство над русским языком?А главное и спросить не с кого-кто то видел тут фамилию хоть одного журналиста,окончившего филфак?
Сколько можно над мозгом издеваться?