Происшествия |

В среду пожарные помогли двум кабанам и коту, которые провалились в колодцы, рассказали в Государственной пожарно-спасательнйо службе (ГПСС).

Кабаны упали в дренажную скважину в районе Валки, а кот провалился в колодец в Тукумсе.

Спасатели также выпустили собаку, которая застряла между радиатором и стеной в Валке.

Всего за сутки ГПСС получила 41 вызов - 12 для на тушение пожара, 25 — на спасательные работы, а четыре вызова оказалась ложными.

Фото из Flickr/janqe