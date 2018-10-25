Спасатели помогли провалившимся в колодцы кабанам и коту (8)

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Происшествия | 25 октября 2018 года, 13:00

В среду пожарные помогли двум кабанам и коту, которые провалились в колодцы, рассказали в Государственной пожарно-спасательнйо службе (ГПСС).

Кабаны упали в дренажную скважину в районе Валки, а кот провалился в колодец в Тукумсе.

Спасатели также выпустили собаку, которая застряла между радиатором и стеной в Валке.

Всего за сутки ГПСС получила 41 вызов - 12 для на тушение пожара, 25 — на спасательные работы, а четыре вызова оказалась ложными.

Фото из Flickr/janqe

Комментарии 8
Алекс1 час назад
Сначала статью пишут на латышском языке ,а потом Гуглпереводчик в помощь?
Это что за издевательство над русским языком?А главное и спросить не с кого-кто то видел тут фамилию хоть одного журналиста,окончившего филфак?
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Vika1 час назад
билингвальное обучение дает свои результаты!
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Спасатели помогли провалившимся в колодцы кабанов и кота2 часа назад
Спасатели помогли провалившимся в колодцы кабанов и кота

Сколько можно над мозгом издеваться?
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