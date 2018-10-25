Пожар в Музее оккупации локализован (11)
Происшествия | 25 октября 2018 года, 13:09
Спасателям удалось локализовать небольшой пожар, который возник в здании Музея оккупации Латвии, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Представитель ГПСС Инта Палкавниеце указала, что общая площадь горения составила десять квадратных метров. Пожар возник в межстенных утеплителях.
Как писал Mixnews, утром в здании Музея оккупации Латвии в Старой Риге, в котором на данный момент идет ремонт, вспыхнул пожар. Снаружи дыма и пламени видно не было.
Причины возникновения пожара выясняет полиция.
Апукация спасена! Можно и дальше на неё молиться.))))
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А ЖАЛЬ!!!
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Тебе не надоело самому с собой общаться?
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