Пожар в Музее оккупации локализован (11)

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Происшествия | 25 октября 2018 года, 13:09

Спасателям удалось локализовать небольшой пожар, который возник в здании Музея оккупации Латвии, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце указала, что общая площадь горения составила десять квадратных метров. Пожар возник в межстенных утеплителях.

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Как писал Mixnews, утром в здании Музея оккупации Латвии в Старой Риге, в котором на данный момент идет ремонт, вспыхнул пожар. Снаружи дыма и пламени видно не было.

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Причины возникновения пожара выясняет полиция.

Комментарии 11
Фух!2 часа назад
Апукация спасена! Можно и дальше на неё молиться.))))
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братан2 часа назад
А ЖАЛЬ!!!
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Придурок!2 часа назад
Тебе не надоело самому с собой общаться?
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