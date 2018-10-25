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Спасателям удалось локализовать небольшой пожар, который возник в здании Музея оккупации Латвии, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце указала, что общая площадь горения составила десять квадратных метров. Пожар возник в межстенных утеплителях.

Как писал Mixnews, утром в здании Музея оккупации Латвии в Старой Риге, в котором на данный момент идет ремонт, вспыхнул пожар. Снаружи дыма и пламени видно не было.

Причины возникновения пожара выясняет полиция.