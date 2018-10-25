Происшествия |

Вечером 22 октября Рижская муниципальная полиция получила информацию, что какая-то женщина из окна выбрасывает во двор вещи.

К моменту прибытия полиции во дворе дома собрались несколько человек, недалеко от них были разбросаны книги, стулья, одежда, посуда и другие бытовые вещи.

По словам соседей, пожилая женщина и в предыдущий день выбросила из окна третьего этажа несколько своих вещей. А на этот раз пенсионерка стала выбрасывать мебель, и несколько тяжелых предметов едва не попали в соседей.

Полицейские отправились в указанную квартиру, но на длительный стук в дверь нарушительница так и не открыла. Расспросив соседей о родственниках женщины, которые могли бы прибыть на место события и открыть дверь, выяснилось, что никого из членов семьи или друзей у пенсионерки никогда не видели.

Была попытка завязать диалог через окно, но женщина не отвечала, она периодически появлялась у открытого проема и выбрасывала вниз вещи.

Тогда были вызваны Государственная полиция и служба неотложной медицинской помощи. Сотрудники Госполиции выломали дверь и проникли в квартиру. Они увидели женщину на кухне. Хозяйка квартиры стояла голой, в квартире был беспорядок. 71-летняя женщина была передана в руки медиков, а позже отправлена в Рижский центр психиатрии и наркологии.