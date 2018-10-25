В Риге голая женщина выбрасывала из окна свои вещи (12)
Вечером 22 октября Рижская муниципальная полиция получила информацию, что какая-то женщина из окна выбрасывает во двор вещи.
К моменту прибытия полиции во дворе дома собрались несколько человек, недалеко от них были разбросаны книги, стулья, одежда, посуда и другие бытовые вещи.
По словам соседей, пожилая женщина и в предыдущий день выбросила из окна третьего этажа несколько своих вещей. А на этот раз пенсионерка стала выбрасывать мебель, и несколько тяжелых предметов едва не попали в соседей.
Полицейские отправились в указанную квартиру, но на длительный стук в дверь нарушительница так и не открыла. Расспросив соседей о родственниках женщины, которые могли бы прибыть на место события и открыть дверь, выяснилось, что никого из членов семьи или друзей у пенсионерки никогда не видели.
Была попытка завязать диалог через окно, но женщина не отвечала, она периодически появлялась у открытого проема и выбрасывала вниз вещи.
Тогда были вызваны Государственная полиция и служба неотложной медицинской помощи. Сотрудники Госполиции выломали дверь и проникли в квартиру. Они увидели женщину на кухне. Хозяйка квартиры стояла голой, в квартире был беспорядок. 71-летняя женщина была передана в руки медиков, а позже отправлена в Рижский центр психиатрии и наркологии.
Policisti mediķiem nodod kādu 71 gadu vecu nekārtību cēlāju— Pašvaldības policija (@RigasPP) 24 октября 2018 г.
Vairāk par notikumu lasi: https://t.co/52GqGiqvCp pic.twitter.com/SaqX1HO58T
хотя таких надо в принудительном порядке в белых рубашках увозить