Происшествия |

Советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.

"Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сказал он.

"Николай Петрович скончался сегодня", - подтвердила агентству супруга актера Людмила Поргина. Она добавила, что сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов".

На его счету много театральных работ, включая спектакль "Юнона и Авось".

28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Источник: ТАСС