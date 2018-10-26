Из-за забастовки в аэропорту Брюсселя отменены несколько рейсов из Риги
Происшествия | 26 октября 2018 года, 10:35
В аэропорту Брюсселя с четверга проходит масштабная забастовка сотрудников службы багажа, сообщает nra.lv. По этой причине отменены несколько десятков рейсов.
Забастовка влияет на входящие и исходящие рейсы, так как никто не загружает и не выгружает багаж из самолетов. Пассажиры вынуждены покидать аэропорт только с ручным багажом.
Как подтвердила представитель Рижского аэропорта, из-за забастовки в пятницу пришлось отменить несколько рейсом между Брюсселем и Ригой.
Туристам рекомендуется прибывать в аэропорт заблаговременно и заранее уточнять статус своего рейса.