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В аэропорту Брюсселя с четверга проходит масштабная забастовка сотрудников службы багажа, сообщает nra.lv. По этой причине отменены несколько десятков рейсов.

Забастовка влияет на входящие и исходящие рейсы, так как никто не загружает и не выгружает багаж из самолетов. Пассажиры вынуждены покидать аэропорт только с ручным багажом.

Как подтвердила представитель Рижского аэропорта, из-за забастовки в пятницу пришлось отменить несколько рейсом между Брюсселем и Ригой.

Туристам рекомендуется прибывать в аэропорт заблаговременно и заранее уточнять статус своего рейса.