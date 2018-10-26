Происшествия |

Под Резекне, в Озолайне, произошла авария. Машины столкнулись лоб в лоб, сообщает Русское вещание LTV7 в социальной сети Facebook.

Как пишут очевидцы в комментариях, в аварии погибла супружеская пара, которая ехала в одной из машин. Ребенок, также ехавший в этой автомашине, находится в реанимации.

Позже полиция сообщила, что в тяжелом ДТП погибли два человека, еще двое, в том числе несовершеннолетняя девочка, пострадали и доставлены в больницу.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛETA неофициальной информации, в ДТП погибли бывший руководитель предприятия Rēzeknes Majsaimnieks Вячеслав Шпиц и его жена.

По информации полиции, ДТП произошло в 9.50. По неустановленным пока причинам управлявший автомобилем Opel мужчина 1976 г. рожд. выехал на встречную полосу движения и вызвал столкновение с автомашиной Mitsubishi.

Водитель Opel и его пассажирка 1979 г. рожд. скончались на месте, еще два пассажира "Opel" - несовершеннолетняя девочка и мужчина 1939 г. рожд. с травмами доставлены в больницу.

Водитель Mitsubishi - мужчина 1961 г. рожд. - от госпитализации отказался.

Начат уголовный процесс.

Фото: Sirokez LV и Valsts policija