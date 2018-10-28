Происшествия |

В субботу, 27 октября, в пожаре в многоквартирном доме в Юрмале погибли два человека, а семь человек были эвакуированы из задымленного здания, рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Вызов на пожар поступил в 1.07. На втором этаже многоквартирного дома горела квартира.

Из задымленного здания пожарные спасли семь человек, один из которых пострадал и был передан медикам. Пожар удалось ликвидировать в 5.40.

Как сообщила руководитель отдела общественных отношений Юрмальской думы Зане Лейте, полиция самоуправления Юрмалы ночью доставила семь человек в муниципальное учреждение, где им предоставили крышу над головой. Самоуправление поддержит пострадавших пособиями и помощью в решении вопроса с жильем

Фото: pexels.com