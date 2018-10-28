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В ночь с 25 на 26 октября 53-летняя жительница Краславы Валентина Бартуле ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает организация Bezvests.lv .

Со слов родных известно, что ночью 26 октября пропавшая вышла из дома, не взяв в собой ничего - ни очков, ни телефон и до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели 25 октября в 19:21.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, среднего телосложения, короткие мелированные волосы.

БЫЛА ОДЕТА В: тапочки и халат.

Организация Bezvests.lv просит всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшей женщины, звонить в Bezvests.lv по телефону 22 084 084 или обращаться в полицию, позвонив на номер телефона 110.

Фото: facebook.com/bezvestslv