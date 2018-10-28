Происшествия |

В воскресенье, 28 октября, около 18 часов в Старой Риге на улице Торня 4 произошла авария водопровода, сообщает предприятие Rīgas ūdens.

Как сообщили редакции Mixnews, в 20 часов пройдет встреча представителей ответственных учреждений и начнутся работы по ликвидации последствий аварии.

На данный момент улица Торня частично затоплена, что затрудняет движение транспорта.