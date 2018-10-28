В Старой Риге прорвало водопровод: затоплена улица Торня (13)

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Происшествия | 28 октября 2018 года, 18:30

В воскресенье, 28 октября, около 18 часов в Старой Риге на улице Торня 4 произошла авария водопровода, сообщает предприятие Rīgas ūdens.

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Как сообщили редакции Mixnews, в 20 часов пройдет встреча представителей ответственных учреждений и начнутся работы по ликвидации последствий аварии.

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На данный момент улица Торня частично затоплена, что затрудняет движение транспорта.

Комментарии 13
Им нечего писать57 минут назад
Без патриотов. Ждут.
1
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вова1 час назад
Нужно один залп дать в счет 100летнего салюта ,может рассосется.
3
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Игнорируй59 минут назад
Тролля
1
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