В Старой Риге прорвало водопровод: затоплена улица Торня (13)
Происшествия | 28 октября 2018 года, 18:30
В воскресенье, 28 октября, около 18 часов в Старой Риге на улице Торня 4 произошла авария водопровода, сообщает предприятие Rīgas ūdens.
Как сообщили редакции Mixnews, в 20 часов пройдет встреча представителей ответственных учреждений и начнутся работы по ликвидации последствий аварии.
На данный момент улица Торня частично затоплена, что затрудняет движение транспорта.
Без патриотов. Ждут.
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Нужно один залп дать в счет 100летнего салюта ,может рассосется.
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Тролля
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