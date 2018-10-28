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За три месяца до убийства администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус пытался использовать влияние американских дипломатов и лоббистов, чтобы он был выбран ликвидатором банка ABLV, сообщает передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

В распоряжение телеканала попали материалы, свидетельствующие о том, что Бункус вложил большие средства и пытался использовать влияние дипломатов и лоббистов из США, чтобы в качестве ликвидатора выбрали именно его. 27 февраля этого года он отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с бывшим представителем правительства Соединенных Штатов и Белого дома Дэвидом Меркелом, который был одним из наиболее высоко оплачиваемых сотрудников администрации Джорджа Буша. Он также занимал высокие должности в FinCEN и Совете национальной безопасности США, отмечает передача. После работы в правительстве Меркел стал предоставлять услуги лоббирования.

Журналистам Nekā personīga стало известно, что Бункус нанял Меркела, чтобы добиться поддержки со стороны ведомств США для назначения Бункуса ликвидатором ABLV Bank. Бункус заплатил Меркелу несколько десятков тысяч долларов. Меркел 20 марта приезжал в Ригу, чтобы обсудить проделанную работу. Они встречались в Вашингтоне и в Риге, а также вели переписку.

Передача привела выдержки из электронной переписки Меркела и Бункуса. В ней обсуждается некий документ, предусматривающий создание международной команды, которая под руководством Бункуса могла бы заняться ликвидацией банка. Планировалосьь, что вместе с Бункусом в команде могло работать еще одно адвокатское бюро Ellex Kļaviņš с адвокатами Раймондом Слайдиньшем и Филипсом Клявиньшем, а также аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. В Ellex Kļaviņš журналистам подтвердили, что такие планы сотрудничества были, но документ о создании команды не был подписан.

В распоряжении телеканала есть информация о том, что аудиторская компания PricewaterhouseCoopers на данный момент привлечена к процессу самоликвидации ABLV Bank. В компании передаче подтвердили, что PricewaterhouseCoopers сейчас в качестве независимого консультанта предоставляет поддержку Комиссии рынка финансов и капитала в процессе самоликвидации ABLV Bank.

У Госполиции имеется в распоряжении переписка Бункуса и Меркела, но она не обращалась за помощью для допроса высокопоставленных лиц из США, утверждают в Nekā personīga.

Как сообщает передача, Бункус встречался с представителями посольства США в Риге, чтобы обсудить ликвидацию ABLV Bank. 13 марта экономический советник посольства Дан Риттенхаус приезжал в адвокатское бюро Бункуса в "тихом центре" Риги, а 4 апреля они встречались неподалеку от здания американского посольства.

В посольстве указали, что комментарии о содержании дипломатической встречи предоставляться не будут. В посольстве также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, происходили ли конкретные встречи.

Совладелец ABLV Bank Эрнест Бернис пояснил, что Бункус не мог стать ликвидатором ABLV Bank, потому что являлся клиентом банка. Передача отмечает, что Бункус арендовал сейф в банке, но в этом сейфе ничего не хранилось.

Напомним, Мартиньш Бункус был застрелен 30 мая утром, когда проезжал на машине возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия был сожжен автомобиль с поддельными номерами, который, скорее всего, использовался убийцами.

Основной версией следствия является связь убийства с профессиональной деятельностью администратора.

Фото: Евгения Копылова/Русское вещание LTV7