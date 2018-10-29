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Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) применил к торговой компании Rimi Latvia штраф в размере 20 000 евро за недобросовестную коммерческую практику в акции по покупке со скидкой товаров бренда Bosch, сообщили ЦЗПП на своей странице.

В рамках акции, которая проводилась с января по май, покупатели, собрав определенное количество наклеек, могли приобретать изделия Bosch со скидкой до 62%. По информации ЦЗПП, цена на акционные товары была такой же или даже выше, чем в других магазинах без скидки.

Rimi Latvia со своей стороны указывает, что модели товаров Bosch, цены на которые компания изучала в интернет-магазинах, точно не совпадали с моделями, предлагаемыми Rimi Latvia. С точки зрения ЦЗПП, Rimi Latvia не провело должный анализ балтийского рынка.

ЦЗПП считает, что Rimi Latvia, рекламируя эту акцию, занималось недобросовестной коммерческой практикой, вводя покупателей в заблуждение якобы выгодностью своего предложения, в результате потребители принимали решение, которое в иных условиях они не приняли бы. Например, истратить в магазинах Rimi больше денег, чтобы купить конкретные товары со скидкой.

ЦЗПП призывает покупателей быть внимательными и сравнивать цены на товары в различных магазинах перед тем, как принимать решение о покупке.

Фото из Flickr/Arturs Simanovskis