Происшествия |

Торговая компания Rimi Latvia собирается оспорить в суде решение Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) применить к предприятию штраф в размере 20 000 евро за недобросовестную коммерческую практику в акции по покупке со скидкой товаров бренда Bosch, сообщила представитель предприятия Кристине Циемите. Об этом пишет Skaties.lv .

"Rimi Latvia не согласно с интерпретацией ЦЗПП касательной конкретной кампании с наклейками. Ее механизм, цены и принципы были созданы в сотрудничестве с конкретным производителем Bosch. Эта кампания была также реализована во многих других странах, в том числе и в таких известных торговых сетях Германии как REWE и EDEKA. На тех принципах кампания была построена в Латвии", - пояснила представитель торговой сети.

По словам Циемите, Rimi Latvia обратится в суд в ближайшем времени, чтобы оспорить решение ЦЗПП, поскольку предприятие с ним категорически не согласно.

Напомним, ЦЗПП применил к торговой компании Rimi Latvia штраф в размере 20 000 евро за недобросовестную коммерческую практику в акции по покупке со скидкой товаров бренда Bosch.

В рамках акции, которая проводилась с января по май, покупатели, собрав определенное количество наклеек, могли приобретать изделия Bosch со скидкой до 62%. По информации ЦЗПП, цена на акционные товары была такой же или даже выше, чем в других магазинах без скидки.

Фото: flickr.com/Brian Aslak