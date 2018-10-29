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Обвиняемый в убийстве бывшего прокурора Бируты Лозе Эдгар Кадикис сегодня признался в содеянном преступлении, однако не согласился со словами прокуратуры о том, что убийство было совершено в корыстных целях и жертва в это время была беспомощной. Об этом пишет NRA.

Также убийца указал, что не признает внука Лозе пострадавшим. Обвиняемый не согласен и с назначенной внуку убитой пенсионерки компенсацией.

В начале заседания суда адвокат Кадикиса Улдис Лапиньш попросил суд рассмотреть дело в рамках закрытого процесса, однако суд ему отказал в этом.

В ходе заседания суда Кадикис отказался от услуг Лапиньша, указав, что его финансовое положение не позволяет ему продолжать пользоваться услугами адвоката. Согласно нормам закона и желаниям обвиняемого, ему будет обеспечен адвокат за счет государства.

Следующее заседание суда состоится 12 ноября в 11 часов. Суд выслушает показания внука Лозе, в свою очередь 26 ноября планируется начать выслушивать показания остальных свидетелей.

Ранее Генеральная прокуратура распространила заявление о том, что обвиняемый по данному уголовному процессу мужчина, будучи наследником имущества убитой согласился предоставлять ей хозяйственную и социальную помощь до конца ее жизни. Узнав о том, что пенсионерка была не удовлетворена выполненной им работой и она пожелала расторгнуть указанную в завещании договоренность. Кадикис по этой причине решил убить бывшего прокурора.

Обвиняемый несколько раз ударил свою жертву тупым предметом по разным частям тела, а потом стал душить ее до тех пор, пока у женщины не наступила смерть. Тело убитой он закопал в дюнной зоне в Саулкрастском крае. Кадикису грозит пожизненное заключение или наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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