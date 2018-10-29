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Сотрудники Бюро Криминальной полиции Земгальского регионального управления Госполиции завершили расследование двух уголовных процессов по делу о двух не связанных между собой убийствах. Преступления были совершены в июле и сентябре этого года. Обе жертвы находились в розыске как без вести пропавшие, сообщают правоохранительные органы.

В июле этого года, под вечер в Ауце около железнодорожной станции был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти - большим количеством колотых ран. В связи со случившимся был немедленно начат уголовный процесс, в рамках которого были проведены расследование и экспертиза, была также установлена личность убитого. Оказалось, что мужчина уже несколько недель числился пропавшим без вести. В ходе расследования в октябре полиция вышла на группу подозреваемых: двое из них ранее уже были судимы. Суд применил к ним меру пресечения - заключение под стражу.

В свою очередь, в октябре этого года сотрудники бюро начали еще один уголовный процесс по факту убийства в Елгаве. Мужчина разыскивался полицией с сентября, было известно, что он ушел из своего дома в Елгаве и обратно не вернулся.

Во время следственных действий полиция установила, что мужчина мог быть убит. Спустя несколько дней полиция задержала двоих подозреваемых. Оба ранее были судимы . Чуть позже тело пропавшего нашли в лесном массиве в волости Платонес. Следствие по делу продолжается.