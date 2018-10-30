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Из-за забастовки работников обслуживающего предприятия Брюссельского аэропорта Aviapartner во вторник отменен рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic из Брюсселя в Ригу, возможно, будут отменены и другие рейсы, свидетельствует информация аэропорта "Рига".

Был также отменен один рейс airBaltic в Брюссель, время вылета которого из Риги было предусмотрено в 7.20.

Следующий рейс Рига-Брюссель запланирован на 16.35.

В рабочие дни и по воскресеньям между Ригой и Брюсселем выполняются по два рейса в день. В предыдущие четыре дня из-за забастовки были отменены все рейсы airBaltic по этому маршруту.

Как долго продится забастовка, представитель airBaltic Алисе Бриеде сказать пока не смогла.

Как сообщалось, из-за забастовки грузчиков багажа, которая началась во второй половине дня 25 октября, в Брюссельском аэропорту отменены десятки рейсов. Работники Aviapartner протестуют против нехватки персонала.

Профсоюз работников наземного обслуживания заявил, что забастовка началась спонтанно и неизвестно, как долго она продлится.

Aviapartner обслуживает несколько десятков авиакомпаний, включая airBaltic.