Происшествия |

Во вторник, 30 октября, примерно в 13 часов в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в многоквартирный дом в рижском микрорайоне Золитуде, где в квартире возник пожар, рассказала представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

В пожаре погиб один человек, из задымленного здания были спасены еще четверо.

Пожар локализован около 14.30. Горела комната на площади 15 кв.м, коридор на площади 10 кв.м и пол над горящей квартирой. Пожар ликвидирован примерно в 16 часов.

Фото: pixabay.com