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Арестованный в середине октября Полицией безопасности (ПБ) по подозрению в шпионаже, возможно, в пользу России латвийский гражданин в свое время занимал должность начальника отдела в МВД Латвии, свидетельствует имеющаяся в распоряжение агентства LETA информация.

Адвокат Олега Бурака 1956 г. рожд. Имма Янсоне сообщила агентству LETA, что обжаловала решение суда Видземского предместья Риги, которым в качестве меры пресечения в отношении ее подзащитного санкционирован арест. Жалобу предстоит рассмотреть Рижскому окружному суду.

Адвокат подтвердила, что Бурак после восстановления независимости Латвии работал в МВД и сейчас находится на пенсии по выслуге лет. Мужчина не признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

В момент ареста у ее подзащитного были очень серьезные проблемы со здоровьем, к тому же на его попечении находится инвалид.

По информации на сайте Службы госдоходов, Бурак несколько лет был начальником отдела в МВД и закончил выполнять должностные обязанности в конце 2006 года. В свое время Бурак служил в Афганистане.

На сайте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщается, что в 2009 году Бурак пожертвовал 498 евро Русскому союзу Латвии.

Как сообщалось ранее, ранее ПБ возбудила два дела о шпионаже в пользу России.

В этом году Видземский районный суд в Мадоне за шпионаж в пользу России приговорил гражданина Латвии Юрия Стилве к трем годам лишения свободы условно. Обвиняемый полностью признал свою вину.

В 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России ПБ задержала дорожного мастера Latvijas dzelzceļš Александра Красноперова. В мае 2018 года суд приговорил его к тюремному заключению на полтора года и 60 часам принудительных работ. Прокуратура опротестовала приговор, и Земгальский окружной суд его пересмотрит.

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