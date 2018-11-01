Пенсионерка наткнулась в лесу на нору с торчащими ногами (4)
Жуткую находку сделала некая пенсионерка в лесу Баложи - во время прогулки с собакой она увидела человеческие ноги, торчащие из-под земли, пишет Skaties.lv.
Испуганная женщина сообщила о случившемся в полицию. На место ЧП прибыл экипаж региональной муниципальной полиции и вскоре во всем разобрался.
Сотрудники полиции установили, что человеческие ноги принадлежат конкретному и вполне живому человеку - некоему 30-летнему мужчине.
Житель землянки объяснил, что у него возникли разногласия в семье, поэтому он решил уйти в лес и вырыть землянку, чтобы жить там и хранить личные вещи.
Стражи порядка все же проверили личность мужчины в базе данных. Оказалось, что он "чист" и никто его не ищет. Полицейские посоветовали мужчине найти более удобное место для ночевки.
Стражи порядка также пообещали через некоторое время проверить, действительно ли мужчина последовал рекомендациям.
Фото: Skaties.lv