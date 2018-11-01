Пенсионерка наткнулась в лесу на нору с торчащими ногами (4)

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Происшествия | 1 ноября 2018 года, 15:28

Жуткую находку сделала некая пенсионерка в лесу Баложи - во время прогулки с собакой она увидела человеческие ноги, торчащие из-под земли, пишет Skaties.lv.

Испуганная женщина сообщила о случившемся в полицию. На место ЧП прибыл экипаж региональной муниципальной полиции и вскоре во всем разобрался.

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Сотрудники полиции установили, что человеческие ноги принадлежат конкретному и вполне живому человеку - некоему 30-летнему мужчине.

Житель землянки объяснил, что у него возникли разногласия в семье, поэтому он решил уйти в лес и вырыть землянку, чтобы жить там и хранить личные вещи.

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Стражи порядка все же проверили личность мужчины в базе данных. Оказалось, что он "чист" и никто его не ищет. Полицейские посоветовали мужчине найти более удобное место для ночевки.

Стражи порядка также пообещали через некоторое время проверить, действительно ли мужчина последовал рекомендациям.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 4
Саня2 часа назад
Сумасшедшая старуха помешала моему отдыху.
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Пралий2 часа назад
А мне кажется что ты сумашедший.
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Леопольд38 минут назад
Тсс, не огорчай Саню, у него очень ранимая душа.
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