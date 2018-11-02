Происшествия |

Рижанин Юрис Мочульскис пожаловался в соцсети Facebook на то, что сосед подбросил его собаке мясо, утыканное иголками.

По словам Юриса, инцидент произошел на прошлой неделе.

"Присматривайте за своими домашними любимцами. Обнаружил, что совладелец территории у дома, человек в годах, "позаботился" о животных - в общедоступном месте положил еду для собаки. Сколько иголок можете там насчитать? - написал Юрис, опубликовав и фотографии "лакомства".

По его словам, приехавшая полиция даже не осмотрела место происшествия, а только поинтересовалась, зафиксирован ли на видео момент, когда была подложена опасная еда.

"Так как видео не было, полицейские посоветовали построить забор, как между Израилем и Палестиной, после они уехали. Завтра же подам жалобу на бездействие должностных лиц", - заявил автор публикации.

Как отмечает KasJauns, Юрис действительно подал жалобу. В результате полиция возбудила административное дело. В случае, если вину подозреваемого докажут, ему грозит штраф от 7 до 350 евро.

Напомним, ранее Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы в течение одной недели получила четыре жалобы в связи с иглами в продуктах питания. Латвийская ПВС сообщила, что подобных жалоб не получала.

Фото: pixabay.com