Рижанин: сосед подбросил собаке мясо с иголками, полиция равнодушна (9)

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Происшествия | 2 ноября 2018 года, 11:52

Рижанин Юрис Мочульскис пожаловался в соцсети Facebook на то, что сосед подбросил его собаке мясо, утыканное иголками.

По словам Юриса, инцидент произошел на прошлой неделе.

"Присматривайте за своими домашними любимцами. Обнаружил, что совладелец территории у дома, человек в годах, "позаботился" о животных - в общедоступном месте положил еду для собаки. Сколько иголок можете там насчитать? - написал Юрис, опубликовав и фотографии "лакомства".

По его словам, приехавшая полиция даже не осмотрела место происшествия, а только поинтересовалась, зафиксирован ли на видео момент, когда была подложена опасная еда.

"Так как видео не было, полицейские посоветовали построить забор, как между Израилем и Палестиной, после они уехали. Завтра же подам жалобу на бездействие должностных лиц", - заявил автор публикации.

Как отмечает KasJauns, Юрис действительно подал жалобу. В результате полиция возбудила административное дело. В случае, если вину подозреваемого докажут, ему грозит штраф от 7 до 350 евро.

Напомним, ранее Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы в течение одной недели получила четыре жалобы в связи с иглами в продуктах питания. Латвийская ПВС сообщила, что подобных жалоб не получала.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Адельфина2 часа назад
Люди совсем съехали с катушек.
Как можно вообще додуматься до такой жестокости?
5
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Адельфина1 час назад
Думаешь, мне стоит поискать "как вычислить тролля", внучок?
Смотри, надеру тебе задницу.
Прочь поди, надоедливая навозная муха.
2
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Саня2 часа назад
Все зависит от самого себя и соседа.Мне вон сосед постоянно подкидывает что-то похожее как на картинке на пожрать,иногда даже балует остатками вчерашнего обеда,а я взамен не сру ему под дверь
4
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