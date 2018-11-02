Происшествия |

21 сентября этого года пропала 16-летняя жительница Смилтене Рута Матвея. Девушка находится на седьмом месяце беременности. Есть информация, что Рута выехала из города и пересекла границу Латвии Эстонии в месте Валка/Валга.

ПРИМЕТЫ: длинные волосы, брюнетка, рост 1,65 см.

С учетом возраста и положения юной девушки, просьба ко всем, кто видел ее или что-то знает о ее месте нахождения, срочно сообщить в Bezvests.lv по номеру + 371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.