Происшествия |

Для 50 пассажиров вечер 21 сентября мог стать последним, если бы не профессионализм шофера Лиепайского автобусного парка Илмара Тидса. По дороге из Риги в Лиепаю он предотвратил тяжелую аварию, пишет газета Kas Jauns Avīze.

О том, что произошло, изданию рассказали Иева Дзерве и Том Дебесниекс. Во время рейса на встречную полосу внезапно выехали две грузовые машины, обгонявшие друг друга.

"Это произошло около Блидене, действия водителя сложно объяснить. Если бы мы столкнулись лоб в лоб, то один бы наполовину вошел в другого. Я дернул автобус к обочине, насколько это было возможно", - рассказал сам Тидс.

Все решили секунды, когда Илмар повернул вправо и съехал на обочину, кабины двух транспортных средств были совсем рядом, пишет газета.

"Кое-как изогнулся и вернулся обратно на дорогу, однако мне опять пришлось спасать ситуацию, так как теперь автобус шел на другую машину. Главное не налететь на ни в чем не повинных людей", - рассказал Илмар, отметил, что на дороге находилось еще восемь автомобилей.

Грузовики поехали дальше своей дорогой, как будто ничего не случилось, отмечает Kas Jauns Avīze.

Фото из Kas Jauns Avīze

Илмар Тидс работает шофером с 1980 года. Он проработал в Лиепайском автобусном парке 25 лет, затем работал в Англии, но вернулся обратно город на побережье Балтийского моря.

Фото: flickr.com/LVceli lv