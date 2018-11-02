Велосипедист сбил ребенка, полиция ищет свидетелей

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Происшествия | 2 ноября 2018 года, 19:02

В результате ДТП в Дрейлини пострадал ребенок. Полиция ищет свидетелей случившегося.

29 октября в 18.40 на велодорожке у автобусной остановки Baltinavas iela неизвестный велосипедист сбил девочку. После этого он скрылся с места ЧП.

Пока известно только то, что это был мужчина средних лет.

Полиция просит отозваться свидетелей случившегося, сообщая имеющуюся информация по телефонам 67086948, 26011035 или 110.

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