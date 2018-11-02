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В результате ДТП в Дрейлини пострадал ребенок. Полиция ищет свидетелей случившегося.

29. oktobrī ap plkst. 18.40 Rīgā, Augusta Deglava ielā, uz velosipēdistu ceļa kāds velosipēdists uzbrauca mazgadīgam bērnam. Aicinām atsaukties negadījuma aculieciniekus un pašu velosipēda vadītāju, zvanot pa tālruņa numuru 67086948, 26011035 vai 110:https://t.co/HyEhLBePMV pic.twitter.com/yeDD5l8Dq5 — Valsts policija (@Valsts_policija) 2 ноября 2018 г.

29 октября в 18.40 на велодорожке у автобусной остановки Baltinavas iela неизвестный велосипедист сбил девочку. После этого он скрылся с места ЧП.

Пока известно только то, что это был мужчина средних лет.

Полиция просит отозваться свидетелей случившегося, сообщая имеющуюся информация по телефонам 67086948, 26011035 или 110.