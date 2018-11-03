Происшествия |

Прошедшей ночью в результате пожара в одном из жилых домов Риги погибли четыре человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Вскоре после полуночи пожарные получили вызов в один их жилых домов столицы, где открытым пламенем горели квартира на втором этаже и чердак площадью 120 кв. м. Пожарные вывели из горящего дома шесть человек, четыре человека в результате возгорания погибли.

Šonakt ugunsgrēkā Rīgā gāja bojā četri cilvēki, kas nozīmē, ka nedēļas laikā ugunsnelaimēs dzīvību zaudējuši jau 12 cilvēki!



Parūpējies par savu un līdzcilvēku drošību laikus - ievēro ugunsdrošības prasības un uzstādi dūmu detektoru, kas brīdinās par izcēlušos ugunsgrēku! pic.twitter.com/5cgkxg3DJq — VUGD (@ugunsdzeseji) 3 ноября 2018 г.

Как сообщила Палкавниеце, всего в течение недели из-за пожаров погибли 12 человек, а с начала года - 63. В большинстве случаев пожары возникают из-за неосторожности людей, например, курения в помещениях, горящих свечей, использования неисправных отопительных приборов, размещения воспламеняющихся предметов близко в печам и др.

"Чтобы защитить свою жизнь и имущество, нужны не большие финансовые вложения, а ответственность, знания и соблюдение в повседневной жизни противопожарных требований", - подчеркнула представитель ГПСС.

‼️ Nav nepieciešami plaši ugunsgrēki, lai cilvēks zaudētu dzīvību – pēdējo sešu dienu laikā nelielās, bet traģiskās ugunsnelaimēs dzīvību zaudējuši astoņi cilvēki! Traģiskos notikumus varēja novērst, ja vien tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības! Plašāk: https://t.co/yvIvYL5lSL pic.twitter.com/lLpFYB0mSp — VUGD (@ugunsdzeseji) 2 ноября 2018 г.

Фото: twitter.com/ugunsdzeseji