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Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП в Дрейлини, в котором велосипедист среднего возраста сбил ребенка на велодорожке.

Как сообщает полиция, 29 октября, около 18.40 в Риге, на улице Аугуста Деглава, велосипедист, ехавший со стороны улицы Лубанас и по направлению к улице Улброкас совершил наезд на маленького ребенка около автобусной остановки "улица Балтинавас".

Информацию просьба сообщать в полицию по телефонам: 67086948, 26011035 или 110.