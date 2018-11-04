В Дрейлини велосипедист сбил ребенка: полиция ищет свидетелей происшествия
Происшествия | 4 ноября 2018 года, 16:51
Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП в Дрейлини, в котором велосипедист среднего возраста сбил ребенка на велодорожке.
Как сообщает полиция, 29 октября, около 18.40 в Риге, на улице Аугуста Деглава, велосипедист, ехавший со стороны улицы Лубанас и по направлению к улице Улброкас совершил наезд на маленького ребенка около автобусной остановки "улица Балтинавас".
Информацию просьба сообщать в полицию по телефонам: 67086948, 26011035 или 110.