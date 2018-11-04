На Лиепайском шоссе олень стал причиной аварии (4)
Происшествия | 4 ноября 2018 года, 19:08
В воскресенье, 4 ноября, вечером выбежавший на Лиепайское шоссе олень вызвал тяжелую аварию, сообщает агентство LETA.
Несчастный случай произошел в Вецпилсской волости.
Животное было сбито, в результате чего один автомобиль съехал с дороги в поле и перевернулся на крышу. Другая машина смогла удержаться на дороге, отделавшись побитым капотом.
Фото: pexels.com
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