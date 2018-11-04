На Лиепайском шоссе олень стал причиной аварии (4)

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Происшествия | 4 ноября 2018 года, 19:08

В воскресенье, 4 ноября, вечером выбежавший на Лиепайское шоссе олень вызвал тяжелую аварию, сообщает агентство LETA.

Несчастный случай произошел в Вецпилсской волости.

Животное было сбито, в результате чего один автомобиль съехал с дороги в поле и перевернулся на крышу. Другая машина смогла удержаться на дороге, отделавшись побитым капотом.

Фото: pexels.com

Комментарии 4
Чухонь1 час назад
Видать заблудился.Все олени сидят в Сейме.
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yes1 час назад
миксики, ДТП сука ДТП, авария это когда трубу прорвало, а так ДТП
дорожно транспортное происшествие, ёбаный насос ДТП
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Светлана1 час назад
Да иди ты нахрен учительница русского языка. Мне авария больше нравится
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