Происшествия |

В воскресенье, 4 ноября, вечером выбежавший на Лиепайское шоссе олень вызвал тяжелую аварию, сообщает агентство LETA.

Несчастный случай произошел в Вецпилсской волости.

Животное было сбито, в результате чего один автомобиль съехал с дороги в поле и перевернулся на крышу. Другая машина смогла удержаться на дороге, отделавшись побитым капотом.

Фото: pexels.com