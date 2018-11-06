Происшествия |

За прошедшие сутки в результате пожаров в Латвии погиб один и пострадали еще четыре человека, свидетельствуют данные Государственной пожарно-спасательной службы.

В понедельник, около восьми часов вечера пожарные получили вызов в Руиенский край, где горел жилой дом, у которого уже обрушилась крыша. Площадь возгорания составила 200 кв. м. В результате пожара погиб один человек.

Около четырех часов дня пожарные получили сообщение о пожаре в одном из жилых домов Резекне. На месте происшествия было установлено, что в квартире на первом этаже горят бытовые вещи, в результате чего образовалось сильное задымление.

В результате пожара пострадали четыре человека, которые были переданы медикам скорой помощи.

В целом за прошедшие стуки в стране зарегистрировано 11 пожаров.

В этом году в результате пожаров погибли 64 и пострадали 296 человек.

Фото: pixabay.com