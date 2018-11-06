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Рижский окружной суд назначил наказание в виде тюремного срока условно мужчине, который без разрешения таможенных учреждений хранил у себя дома наручные часы в большом количестве на общую сумму более полумиллиона евро, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый без разрешения таможни хранил и перевозил по латвийской таможенной зоне 28 пар наручных часов, общая стоимость которых составляет 524 698 евро.

Суд приговорил мужчину к одному году и шести месяцам тюрьмы, также он на два года лишается права вести любую коммерческую деятельность. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с двухлетним испытательным сроком.

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