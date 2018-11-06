Латвиец сядет в тюрьму за хранение часов на полмиллиона евро (6)
Происшествия | 6 ноября 2018 года, 14:02
Рижский окружной суд назначил наказание в виде тюремного срока условно мужчине, который без разрешения таможенных учреждений хранил у себя дома наручные часы в большом количестве на общую сумму более полумиллиона евро, сообщили в прокуратуре.
Обвиняемый без разрешения таможни хранил и перевозил по латвийской таможенной зоне 28 пар наручных часов, общая стоимость которых составляет 524 698 евро.
Суд приговорил мужчину к одному году и шести месяцам тюрьмы, также он на два года лишается права вести любую коммерческую деятельность. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с двухлетним испытательным сроком.
Фото: pixabay.com
А когда это произойдет с теми кто с латвией сотворил такую шутку как сейчас народ (живет )???
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Когда же тебя посадят за разжигание межнациональной розни?
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политику партии и правительства поддерживаешь? Одобрямс? Молодой чтоли?
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