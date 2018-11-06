Латвиец сядет в тюрьму за хранение часов стоимостью в полмиллиона евро (5)
Происшествия | 6 ноября 2018 года, 14:02
Рижский окружной суд назначил наказание в виде тюремного срока мужчине, который без разрешения таможенных учреждений хранил у себя дома ручные часы на общую сумму в чуть более половины миллиона евро, сообщили в прокуратуре.
Обвиняемый без разрешения таможни хранил и перевозил по латвийской таможенной территории 28 пар наручных часов, общая стоимость которых составляет 524 698 евро.
Мужчине придется провести один год и шесть месяцев в заключении, также он лишается прав вести любую коммерческую деятельность на два года. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с двухлетним испытательным сроком.
Фото: pixabay.com
А когда это произойдет с теми кто с латвией сотворил такую шутку как сейчас народ (живет )???
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политику партии и правительства поддерживаешь? Одобрямс? Молодой чтоли?
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Когда же тебя посадят за разжигание межнациональной розни?
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