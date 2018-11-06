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Рижский окружной суд назначил наказание в виде тюремного срока мужчине, который без разрешения таможенных учреждений хранил у себя дома ручные часы на общую сумму в чуть более половины миллиона евро, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый без разрешения таможни хранил и перевозил по латвийской таможенной территории 28 пар наручных часов, общая стоимость которых составляет 524 698 евро.

Мужчине придется провести один год и шесть месяцев в заключении, также он лишается прав вести любую коммерческую деятельность на два года. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с двухлетним испытательным сроком.

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