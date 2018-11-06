Происшествия |

3 ноября в 20:38 в Рижскую муниципальную полицию (РМП) поступила информация о стычке у одного из торговых центров в Зиепниеккалнсе, на место происшествия был направлен патруль, сообщает РМП в своем Facebook.

Оказавшись на месте вызова, полицейские увидели на автостоянке напротив торгового центра машину и сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, а также двоих мужчин.

Один из них поторопился рассказать полицейским свою версию произошедшего. По его словам, они вместе с супругой и трехлетней дочкой приехали в торговый центр за покупками. Свой автомобиль они оставили на стоянке, предусмотренной для семей. Там же находился другой мужчина, который спровоцировал конфликт. В момент, когда родители выпускали ребенка с заднего сиденья, второй мужчина попытался нанести водителю удар ногой, однако попал девочке по голове. Родители передали ребенка медикам. Вызвавший полицию мужчина, между тем, не смог пояснить, чем были вызваны действия потенциального нарушителя закона. Спустя некоторое время из оперативного транспорта вышла мать ребенка, подтвердившая слова своего супруга.

В свою очередь второй мужчина категорически отрицал, что ударил ребенка. Во время беседы полицейские почувствовали от него характерный запах алкоголя.

К стражам порядка также подошли другие посетители торгового центра, которые подтвердили версию родителей. Медики, тем временем, решили доставить пострадавшую девочку в больницу для более тщательного осмотра.

Родители выразили желание написать в связи со случившемся заявление в полицию. Представители РМП предложили сделать это завтра, чтобы они незамедлительно могли отправиться в больницу.

Подозреваемый в нападении был задержан и доставлен в ближайший участок.