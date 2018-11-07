Происшествия |

Муниципальная полиция Риги просит помочь в опознании мужчины, который разыскивается за то, что разрисовал несколько зданий на улице Дунтес.

В случае, если жители узнали молодого человека, правоохранительные органы просят звонить по телефону 110 или 67105706.