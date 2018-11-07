В Риге разыскивают вандала, разрисовавшего дома на улице Дунтес (2)
Происшествия | 7 ноября 2018 года, 07:52
Муниципальная полиция Риги просит помочь в опознании мужчины, который разыскивается за то, что разрисовал несколько зданий на улице Дунтес.
В случае, если жители узнали молодого человека, правоохранительные органы просят звонить по телефону 110 или 67105706.
Lūdzam atpazīt video redzamo vīrieti, kuru meklējam par vairāku ēku apķēpāšanu Duntes ielā. Ja atpazīstat, zvaniet 110 vai 67105706. pic.twitter.com/ffGtl9U7b1— Pašvaldības policija (@RigasPP) 6 ноября 2018 г.
пиздец, идите в жопу - как только вандал, или ктото поссал или снял трусы так кипишь на всю страну, а как что то посерьезней, так сидят в кустах блин
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Твари,изуродовали всё своими граффити. Ловить и сжигать руки кислотой.
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