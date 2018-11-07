В Риге разыскивают вандала, разрисовавшего дома на улице Дунтес (2)

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Происшествия | 7 ноября 2018 года, 07:52

Муниципальная полиция Риги просит помочь в опознании мужчины, который разыскивается за то, что разрисовал несколько зданий на улице Дунтес.

В случае, если жители узнали молодого человека, правоохранительные органы просят звонить по телефону 110 или 67105706.

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Комментарии 2
LR pilsonis27 минут назад
пиздец, идите в жопу - как только вандал, или ктото поссал или снял трусы так кипишь на всю страну, а как что то посерьезней, так сидят в кустах блин
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Гражданская позиция23 минуты назад
Твари,изуродовали всё своими граффити. Ловить и сжигать руки кислотой.
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