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Врачи изъяли для трансплантации почку мужчины, убитого собутыльником, без разрешения родственников, пишет Latvijas Avīze. Мать пострадавшего подала заявление в полицию.

В 2015 году 43-летний Эрик Креслиньш выпивал со знакомыми. Произошла ссора, тот ударил Эрика топором по голове. После трех дней в коме пострадавший скончался.

Мать убитого, Тамара Креслиня, спустя два года из материалов уголовного дела узнала, что после смерти у ее сына изъяли обе почки и селезенку. Женщина уверена, что он не давал разрешения использовать его органы, а ее разрешения никто не спросил. После этого Креслиня подала заявление в полицию, где был начат уголовный процесс на основании пункта 139 уголовного закона "О незаконном изъятии человеческих органов и тканей".

"Если бы в те дни, когда Эрик лежал в больнице в коме, меня спросили, можно ли использовать его органы, я бы разрешила", — отмечает женщина.

Она полгода думала о своих дальнейших действиях. Узнав, что она не единственная, с кем произошла подобная ситуация, женщина решила бороться с системой.

"Каким бы мой сын ни был, это человек, а не кусок мяса, который где-то валяется и от которого просто так можно что-то отрезать. Почему не спросили меня Понимаю, что некоторым врачам важны не пациенты, а только деньги", — возмущается она.

Изначально женщине отказали в возбуждении уголовного процесса. Тогда она пожаловалась в прокуратуру, и 26 сентября этого года получила уведомление, что криминальный процесс начат.

Как выяснилось, Эрик Креслиньш не давал ни разрешения, ни запрета на использование своих органов после смерти. Согласно закону, органы и ткани умершего можно использовать для трансплантации в том случае, если в Регистре жителей нет информации о том, что при жизни он запрещал их использовать, и если родственники не информировали больницу в письменном виде, что при жизни он высказывал нежелание становиться донором. В то же время закон не предусматривает механизма информирования родственников об изъятии органов.

Как пояснила газете Latvijas Avīze представитель Правозащитного бюро Санта Тиваненкова, в 2016-2017 году на тему презумпции согласия на трансплантацию велись горячие дискуссии. Бюро пришло к выводу, что нужно внести поправки в закон "О защите тела умершего человека и использовании органов в медицине". Из-за неточностей в нем Латвия уже понесла убытки: проиграла два дела в Европейском суде по правам человека и была вынуждена выплатить компенсации потерпевшим.

Фото из Flickr/Fernando Assumpcao