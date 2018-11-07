Происшествия |

В Риге, на улице Гертрудес открытым пламенем горела квартира в многоэтажном жилом доме, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. На Гертрудес, в промежутке между улицами Авоту и Курбада блокировано движение транспорта. Автоводителям предлагают выбирать другие пути передвижения.

Из задымленного здания со спасательными масками были эвакуированы шесть человек, из которых трое пострадали и были переданы медикам "скорой" помощи. Из здания были также спасены три собаки и попугай, которые были переданы работникам ветеринарной клиники.

Вызов на пожар поступил 16:37. Пламя вырывалось из окна на четвертом этаже дома. В 17:25 пламя удалось локализовать, но спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания. Горела мебель и вещи на площади 20 квадратных метров.

Informējam, ka šobrīd ugunsdzēsēji glābēji Ģertrūdes ielā Rīgā dzēš ugunsgrēku daudzstāvu dzīvojamā mājā, kur ar atklātu liesmu deg dzīvoklis. Saistībā ar ugunsgrēka dzēšanas darbiem ir bloķēta satiksme. — VUGD (@ugunsdzeseji) 7 ноября 2018 г.

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