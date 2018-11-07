В Риге открытым пламенем горел многоквартирный дом: есть пострадавшие

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Происшествия | 7 ноября 2018 года, 17:29

В Риге, на улице Гертрудес открытым пламенем горела квартира в многоэтажном жилом доме, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. На Гертрудес, в промежутке между улицами Авоту и Курбада блокировано движение транспорта. Автоводителям предлагают выбирать другие пути передвижения.

Из задымленного здания со спасательными масками были эвакуированы шесть человек, из которых трое пострадали и были переданы медикам "скорой" помощи. Из здания были также спасены три собаки и попугай, которые были переданы работникам ветеринарной клиники.

Вызов на пожар поступил 16:37. Пламя вырывалось из окна на четвертом этаже дома. В 17:25 пламя удалось локализовать, но спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания. Горела мебель и вещи на площади 20 квадратных метров.

О пожаре также сообщают пользователи соцсетей.

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