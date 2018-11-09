Происшествия |

Некий водитель BMW промчался через город Прейли на скорости более 100 км/ч, местами разгоняясь даже до 200 км/ч, об этом свидетельствует запись на странице DTP в Facebook.

Более того, сам водитель одной рукой держался за руль, а другой снимал все на видео.

С какой целью лихач делал видеосюжет и затем выставил его на Facebook неизвестно.

Большинство пользователей соцсети негативно восприняли публикацию, но были и такие, кто считает, что это еще не самая большая скорость, на которой можно полихачить. Также комментаторы стали предупреждать других водителей и пешеходов, чтобы были внимательными на дорогах, так как такие "сумасшедшие" водители разъезжают по дорогам.

"Идиот, стань донором органов! Мозги, вернитесь домой! Дебил показывает свой уровень! А что бы он делал, если бы на дорогу выбежал ребенок или животное...Этому недоношенному уроду, психически больному выродку колено прострелить!!! Сразу сажать за такое! Права отобрать сразу и до конца жизни! ", - пишут пользователи.

Источник: amizanti.lv