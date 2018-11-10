﻿ В Риге насмерть сбили пешехода, Mixnews.lv

В Риге насмерть сбили пешехода (2)
Происшествия | 10 ноября 2018 года, 14:28
В минувшие сутки в результате ДТП в Риге погиб 65-летний пешеход, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Рудзите.
Мужчина перемещался по улице Яунциема гатве без отражателя и был сбит автомобилем Citroen. В результате ДТП он получил смертельные травмы.
Также в темное время суток в результате ДТП пострадали 15-летний юноша и 27-летний мужчина. Оба с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
В целом за прошедшие сутки медики получили 1034 вызова, из них 225 были связаны с травмами и происшествиями.
Также, как сообщает Госполиция, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли два человека, а еще 25 получили различные травмы.
Фото: pixabay.com
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