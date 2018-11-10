﻿ В Риге насмерть сбили пешехода, Mixnews.lv

В Риге насмерть сбили пешехода (2)

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Происшествия | 10 ноября 2018 года, 14:28

В минувшие сутки в результате ДТП в Риге погиб 65-летний пешеход, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Арита Рудзите.

Мужчина перемещался по улице Яунциема гатве без отражателя и был сбит автомобилем Citroen. В результате ДТП он получил смертельные травмы.

Также в темное время суток в результате ДТП пострадали 15-летний юноша и 27-летний мужчина. Оба с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

В целом за прошедшие сутки медики получили 1034 вызова, из них 225 были связаны с травмами и происшествиями.

Также, как сообщает Госполиция, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли два человека, а еще 25 получили различные травмы.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Адельфина31 минуту назад
Как говорится, сочувствия, соболезнования, не повезло....

Ну вот, пожалуйста! - это возвращаясь к теме противников светоотражателей и светоотражательных жилеток. Поверьте, очень трудно увидеть черную кошку в чернной комнате, также и черный силужт на черной дороге.
И лучше покупайте жилетку, потому что эти маленькие забавные светящиеся фигнюшки-яблочки-зверушки на сумках можно принять на скорости за светоотражатель на столбиках по обочинам дорог.
Чем больше площадь светоотражателя, тем безопаснее и лучше всем,
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Жлобина11 минут назад
И ещё ходите в шлеме,лучше в танковом,свистите в свисток,что-бы Вас услышали,и вообще,лучше с ракетницой,пускайте постоянно салют!Дикость,какая-то!Где ещё в Европе,Вы такое видели?Создайте условия велосипедистам и пешеходам!
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