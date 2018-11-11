﻿ Трагическое ДТП: под Саласпилсом автомобиль сбил двух людей насмерть, Mixnews.lv

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Трагическое ДТП: под Саласпилсом автомобиль сбил двух людей насмерть (9)

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Происшествия | 11 ноября 2018 года, 10:45

В субботу, 10 ноября, в Саласпилсском крае автомобиль KIA сбил двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщила представитель Госполиции Элина Спрудзане.

ДТП произошло в темное время суток, вскоре после 17.00, на 11-м км автодороги Балтэзерс-Саулкалне. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 76 ДТП. Два человека в ДТП погибли, 13 - пострадали.

Как сообщалось ранее, в пятницу в темное время суток в Риге в ДТП пострадали два и погиб один пешеход, они шли по дороге без светоотражателей.

Медики призывают жителей, переходя в темное время суток дорогу или перемещаясь вдоль дороги, быть осторожными и пользоваться светоотражателями.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Адельфина51 минуту назад
По дорогам и днем-то ходить страшно, даже по обочине, когда мимо тебя, - в каком-то метре, а то и меньше, - проносятся машины на большой скорости.
А ночью и вовсе - латвийская рулетка.
Вообще проезжая часть - не место для пешеходов, но увы....
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Да что же это такое ?!2 часа назад
Каждый день почти каждый день люди гибнут в ДТП и сгорают в пожарах.
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Отличная новость48 минут назад
Ещё два героя выразили протест властям, заставляющих их носить отражатели.
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