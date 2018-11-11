﻿ Трагическое ДТП: под Саласпилсом автомобиль сбил двух людей насмерть, Mixnews.lv

Происшествия |

В субботу, 10 ноября, в Саласпилсском крае автомобиль KIA сбил двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщила представитель Госполиции Элина Спрудзане.

ДТП произошло в темное время суток, вскоре после 17.00, на 11-м км автодороги Балтэзерс-Саулкалне. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 76 ДТП. Два человека в ДТП погибли, 13 - пострадали.

Как сообщалось ранее, в пятницу в темное время суток в Риге в ДТП пострадали два и погиб один пешеход, они шли по дороге без светоотражателей.

Медики призывают жителей, переходя в темное время суток дорогу или перемещаясь вдоль дороги, быть осторожными и пользоваться светоотражателями.

Фото: pixabay.com