﻿ В аэропорту "Рига" задержан пассажир с 30 000 таблетками от импотенции, Mixnews.lv

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22 октября во время проведения в международном аэропорту "Рига" мероприятий таможенного контроля, сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) обнаружили в багаже одного из пассажиров почти 30 000 рецептурных медикаментов для лечения импотенции, сообщили в СГД.

Предоставленные владельцами официальных товарных знаков заключения свидетельствуют о том, что найденные медикаменты являются поддельными, указали в СГД.

22 октября сотрудники Пункта таможенного контроля аэропорта обнаружили в дорожной сумке гражданина Литвы 999 белых пластмассовых бутылочек без названия. 699 из них были наполнены синими таблетками, что является отличительным свойством медикамента "Виагра", а еще 300 бутылочек содержали себе таблетки желтого цвета - похожи на медикамент Cialis.

В целом в этих упаковках было 29 970 таблеток. Также в багаже литовца были обнаружены 302 пустые упаковки от лекарств с надписью Tadalafil.

Во время проверки ручной клади пассажира, сотрудники таможенного контроля нашли в ней наклейки Tadalafil и "Виагра" и инструкции по применению к данным медикаментам.

Для того, чтобы убедиться в том, что лекарства действительно являются поддельными, таможенники связались с официальными представителями владельцев торговых марок. Представители предприятий подтвердили, что обнаруженные медикаменты являются подделкой. СГД отмечает, что гражданин Литвы нарушил права интеллектуальной собственности официальных производителей лекарств.

СГД также напоминает, что употребление таких фейковых медикаментов может навредить здоровью человека. Между тем по факту случившегося возбуждено административное дело.

Фото: Valsts ieņēmumu dienests