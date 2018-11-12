﻿ В Риге у гаражей найден труп бездомной женщины, Mixnews.lv

Происшествия |

В пятницу, 9 ноября, около 8 часов утра случайные прохожие обнаружили на улице около гаражей в Рижском Зиемельском районе труп женщины и сообщили об этом сотрудникам Госполиции.

К сожалению, полученная информация подтвердилась - на улице действительно находилось тело женщины средних лет. У погибшей была констатирована травма головы и другие телесные повреждения, отмечают правоохранительные органы.

Сотрудники Рижского Зиемельского участка Госполиции выяснили личность погибшей женщины. Оказалось, пострадавшая родилась в 1962 году, у нее не было задекларированного места жительства - женщина проживала в гаражах. Полицейские также выяснили, что 8 ноября вечером погибшая распивала у гаражей алкоголь вместе со своим партнером 1970 года рождения, с которым у нее были частые ссоры.

Подозреваемого объявили в розыск, и он был задержан в тот же день около 19 часов.

Полицейские выяснили, что в ночь с четверга на пятницу между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый схватил металлический прут и до смерти избил свою подругу. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Полиция также отмечает, что задержанный ранее попадал в поле зрения полиции за кражи.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš