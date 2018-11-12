﻿ Bezvests: в Кенгарагсе пропал 59-летний мужчина, Mixnews.lv

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9 ноября 2018 года в рижском микрорайоне Кенгарагс пропал 59-летний рижанин Александр Скороделов (1959 года рождения), сообщает Bezvests.lv.

Со слов близких известно, 09/11/2018 в 13:00 он вышел из дома по адресу Рига, Кенгарагс, улица Рушону. При выходе из дома его видел сосед, а дома отец.

По некоторым данным мужчина направился в сторону кафе, далее следы Александра затерялись. Домой он до сих пор не вернулся.

ПРИМЕТЫ: среднего телосложения, седовласый, глаза светлые, волосы коротко стриженные.

Был одет: в темную куртку, джинсы чёрного цвета, обут в чёрные ботинки.

При себе имел ключи от квартиры.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно звонить в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084 или в полицию по телефону 110.