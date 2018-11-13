﻿ В Саулскрасты автомобиль насмерть сбил человека: полиция ищет очевидцев, Mixnews.lv

Происшествия |

В понедельник, 12 ноября, около 17.00 на улице Айнажу в Саулкрасты у остановки общественного транспорта "Улица A. Калниня" водитель автомобиля VW Passat совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и просит отозваться очевидцев, позвонив по телефонным номерам 67 219 837, 26 653 635 или 110.

За минувшие сутки зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, в авариях погиб один, а пострадали еще 13 человек.

Между тем за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 11 водителей, за превышение скорости оформлено 157 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 428 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

Фото: pixabay.com