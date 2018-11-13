﻿ ДТП в Латгале: пассажир зарезал водителя, автомобиль перевернулся, Mixnews.lv

Происшествия |

7 ноября в Силмалской волости Резекненского края произошло ДТП, в результате которого автомашина Nissan съехала с дороги и перевернулась. Водитель погиб. Об этом сообщили в Латгальском региональном управлении госполиции, пишет NRA.

В ходе экспертизы на месте происшествия было выявлено, что смерть мужчины 1951 года рождения наступила не в результате аварии. На теле погибшего обнаружили несколько колотых ранений, из-за чего был сделан вывод, что водителя били ножом.

В рамках начатого уголовного процесса через два дня полицейские вышли на 19-летнего парня, ранее судимого за имущественные преступления. Все указывало на то, что именно он мог совершить это преступление. Полиция сообщает, что юноша был знаком с пострадавшим, их видели вместе накануне. Было принято решение задержать предполагаемого убийцу.

Полицейские выяснили, что они находились в салоне автомашины вместе. Именно там и произошла ссора, в процессе которой молодой человек выхватил нож и несколько раз с размаха воткнул его в водителя.

На данный момент полиции неизвестна причина конфликта между задержанным и погибшим.

Фото: flickr.com/Фотобанк Moscow-Live.ru